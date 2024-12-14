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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، مدينة الخليل وجامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جامعتي الخليل، وبوليتكنيك فلسطين، وعلقت يافطات تحذيرية للطلبة.
في سياق متصل، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع القناصة على أسطح المنازل.
وفي الشأن ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع، وقرية مراح رباح، في محافظة بيت لحم.

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