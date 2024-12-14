ترامب: الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء التوقيت الصيفي

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن أن الحزب الجمهوري سيعمل على إلغاء نظام التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه "مكلف للغاية".

وقال ترامب - في منشور له عبر حسابه على منصة /تروث سوشيال/ - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - "سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي... التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".

يذكر أن نظام التوقيت الصيفي يتضمن تقديم الساعة ساعة واحدة في الربيع وتأخيرها ساعة واحدة في الخريف في الولايات المتحدة؛ بهدف الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، وقد خضع هذا الإجراء لانتقادات ومراجعة منذ فترة طويلة.

