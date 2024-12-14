تشاهدون اليوم السبت.. الأهلي يتحدى باتشوكا ومباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها موقعة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

باتشوكا × الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مانيما انيون × الجيش الملكي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مازيمبي × يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا

إستاد أبيدجان × اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء

الترجي × بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مولودية الجزائر × الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال × إيفرتون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول × فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون × إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 3

نوتينجهام فورست × أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول × أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية × سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو × ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أودينيزي × نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 مساء beIN Sports HD 8

يونيون برلين × بوخوم – الساعة 4:30 مساء

ماينز 05 × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 مساء

سانت باولي × فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مارسيليا × ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير × لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ستاد ريمس × موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4