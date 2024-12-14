استطلاع أمريكي: نصف البالغين غير واثقين باختيارات ترامب في إدارته الجديدة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نور للأبحاث، أن الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي على الأقل.

ووفقا للاستطلاع الذي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، فإن نصف البالغين في الولايات المتحدة ليسوا واثقين على الإطلاق في قدرة ترامب على تعيين أشخاص مؤهلين تأهيلا جيدا لمجلس وزرائه والمناصب الحكومية رفيعة المستوى.

وأضاف الاستطلاع، أن حوالي 3 من 10 أمريكيين فقط أعربوا عن ثقتهم بشدة من أن الرئيس ترامب سوف يختار أشخاص مؤهلين للعمل في إدارته.