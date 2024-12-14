قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث الأوضاع المتصاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم /السبت/ أن الجنرال مايكل كوريلا قام بزيارة إلى إسرائيل؛ لبحث الأوضاع المتصاعدة في سوريا، إلى جانب عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيان من القيادة المركزية - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - فقد التقى الجنرال كوريلا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقائد القوات الجوية تومر بار.

وأوضح البيان أن القادة ناقشوا مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع الراهن في سوريا، والاستعدادات لمواجهة التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى، مشيرا إلى أن كوريلا قام أيضًا بزيارة الأردن وسوريا والعراق ولبنان خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد نفذ مئات الضربات الجوية في سوريا، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من المخزونات الاستراتيجية للأسلحة هناك.

