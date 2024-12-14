استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

السبت 14/ديسمبر/2024 - 09:09 ص

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت، الذي يصادف يوم إجازة للبنوك في مصر، وجاءت الأسعار في البنوك المختلفة كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.