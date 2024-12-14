ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت، الذي يصادف يوم إجازة للبنوك في مصر، وجاءت الأسعار في البنوك المختلفة كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي الدولار في البنوك اليوم الدولار في البنوك