استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت، الذي يصادف يوم إجازة للبنوك في مصر، وجاءت الأسعار في البنوك المختلفة كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.