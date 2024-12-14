طائرة الأهلي تودع مونديال الأندية من دور المجموعات

ودع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي منافسات بطولة العالم للأندية المقامة في البرازيل من دور المجموعات.



وتلقى فريق طائرة الأهلي الخسارة أمام فريق لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في بطولة العالم للأندية على صالة سابيازينيو بمدي أوبرلانديا البرازيلية.

واحتل فريق طائرة الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما خسر مواجهتين وفاز في مباراة واحدة ليفشل في التأهل إلى نصف النهائي.

يذكر أن فريق طائرة الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى على برايا كلوب البرازيلي بنتيجة 3/1، وخسر في المباراة الثانية أمام فريق فولاد سيرجان الإيراني بنتيجة 3/1.

قائمة فريق طائرة الأهلي

يترأس البعثة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، وتضم كلًّا من عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة محمد إخصائي تأهيل، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.

واللاعبين: عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.