اليوم.. الحكم على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم محمد الميهى، اليوم السبت، حكمها على المتهم بقتل جواهرجى داخل محله فى بولاق أبو العلا، بعد إحالة أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 14 ديسمبر للحكم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجى بولاق".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم محمد الميهى، وعضوية المستشارين هشام محمود صبحى وعبد الله سلام.

تفاصيل الجريمة

في وقت سابق، تم تأجيل الجلسة إلى اليوم للحكم في القضية التي شغلت الرأي العام. خلال إحدى الجلسات، تحدث ممثل النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الجريمة تمثل أسوأ أنواع الانحطاط الأخلاقي.

وأوضح أن المتهم قرر سرقة محل المجني عليه الذي كان جواهرجيا مسنًا، ويعمل بمفرده، فاختاره ليكون "الفريسة السهلة".

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم كان قد رصد ثلاثة محلات لبيع المشغولات الذهبية في منطقة بولاق أبو العلا، قبل أن يقرر سرقة محل المجني عليه بسبب كونه مسنًا ووحيدًا.

وذكر المتهم في التحقيقات أنه اعتبر المجني عليه "صيدة سهلة"، وأنه اختار طريق السرقة رغم أن ذلك قد ينتهي بالقتل.