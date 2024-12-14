اليوم.. الجنح تنظر محاكمة بلوجر شهير بتهمة دهس مسن

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، في محاكمة بلوجر شهير ي. ر. بتهمة دهس مسن خلال قيادته سيارته في منطقة التجمع الخامس، مما أسفر عن وفاته.

أمر الإحالة

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة البلوجر ي. ر. إلى المحاكمة العاجلة بعد التحقيقات التي أجرتها، والتي كشفت أنه كان يقود سيارته في منطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم بالمسن ما أدى إلى وفاته.

تم القبض على البلوجر في مكان الحادث، وجرى نقله إلى قسم شرطة التجمع الخامس للتحقيق في الحادث.

وجهت النيابة للبلوجر يوسف رسلان تهمة القتل الخطأ إثر الحادث، وأمرت باستكمال التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الحادث.

وأثارت القضية اهتمام الرأي العام، نظرًا لشهرة المتهم وأهمية الحادث.