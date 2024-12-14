اليوم.. محاكمة 22 متهما بـ"خلية القاهرة الجديدة الإرهابية"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلامياً بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 23 نوفمبر 2021 بمحافظات القاهرة والإسكندرية تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

كما ارتكب المتهمون جريمة تمويل وإمداد جماعة إرهابية بالأموال بالإضافة لتوفير الملاذ الآمن لأعضاء الجماعة الإرهابية.