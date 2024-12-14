فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي على شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية على شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت حي النصر بمدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، تزامنا مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.