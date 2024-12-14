زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطقة مولي في تشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة مولي في تشيلي. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" أن المركز حدد أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر.

يذكر أن، تشيلي تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا نتيجة للتفاعل الديناميكي بين الصفائح التكتونية، وتمتد هذه الحلقة على شكل قوس بطول حوالي 40 ألف كيلومتر، وتشمل سواحل العديد من الدول مثل تشيلي، والولايات المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، ونيوزيلندا.