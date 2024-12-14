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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطقة مولي في تشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة مولي في تشيلي. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" أن المركز حدد أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر.

يذكر أن، تشيلي تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا نتيجة للتفاعل الديناميكي بين الصفائح التكتونية، وتمتد هذه الحلقة على شكل قوس بطول حوالي 40 ألف كيلومتر، وتشمل سواحل العديد من الدول مثل تشيلي، والولايات المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، ونيوزيلندا.

زلزال منطقة مولي تشيلي