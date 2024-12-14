جامعة الأقصر تطلق مشروع «بذور المستقبل» لتعزيز التمكين الرقمي للمرأة الصعيدية.. صور

شهدت جامعة الأقصر، إطلاق مشروع "بذور للمستقبل"، بمركز حاضنة أعمال مسار، والذي يقام بالتعاون بين جامعة الأقصر مع إنرووت للتنمية، بدعم الاتحاد الأوروبي (EU) وبالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)، في إطار تعزيز التمكين الرقمي والاقتصادي للمرأة في صعيد مصر.

تدشين المشروع

ويستهدف المشروع، إعداد الخريجات لمتطلبات سوق العمل الحديث وتعزيز فرص العمل اللائق من خلال تزويدهن بالمهارات الرقمية ومهارات العمل وتشجيع العمل الحر، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والشمول الرقمي والمالي للخريجات.

بداية، ألقى الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الجامعة والدولة بتمكين الخريجات، ودعم فرص العمل الحر، مع التركيز على الاقتصاد الرقمي، مؤكدا على أهمية العمل الذي تقوم به حاضنة أعمال مسار، والتي تعد أحد أهم مخرجات التعاون بين جامعة الأقصر وإنرووت للتنمية على مدار عدة سنوات لدعم قطاع ريادة الأعمال في الأقصر ومختلف محافظات جنوب الصعيد.

المشروع يستهدف رفع وعي 1،500 سيدة بفرص العمل الرقمي واتجاهات سوق العمل

من جانبه، قال الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإنرووت للتنمية أن المشروع يستهدف رفع وعي 1،500 سيدة بفرص العمل الرقمي واتجاهات سوق العمل وتدريب 350 سيدة على المهارات اللازمة للعمل الحر والعمل الرقمي عن بُعد، كما يشهد توفير أجهزة وأدوات عمل لـ40 من المشاركات المتميزات لدعم انطلاقهن في سوق العمل وإنشاء مساحات عمل مشتركة بجامعة الأقصر لتعزيز التعاون والتشبيك وتطوير المهارات، وسيتم تمكين الخريجات من الانخراط في سوق العمل الحر والاقتصاد الرقمي من خلال جلسات توعية وورش عمل لبناء القدرات وفرص للتواصل وتكوين الشبكات، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين بداية من نهاية عام 2024 حتي نهاية 2026.

وأضاف السلاموني، أن المشروع جاء بالتعاون بين قطاع التعليم العالي ممثلا في جامعة الأقصر، بما يتوافر لديها من مهارات أكاديمية وتدريبية وكان بمشاركة بنك مصر، من أجل تسهيل وصول الخريجات إلي التمويل والمنظمات الدولية وممثلي مجالس النواب والشيوخ من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.

من جانبه، أشار عبد الرحمن خالد مدير البرامج بالمؤسسة الشريكة، إلى أنه تم إجراء دراسات خط الأساس حول فرص العمل الرقمي للمرأة في الأقصر قبل تنفيذ المشروع وسيتم تنفيذ جلسات توعية لتسليط الضوء على مهارات العمل وفرص العمل الحر والعمل عن بُعد، كما سيتم العمل علي بناء قدرات ومهارات متخصصة في التسويق الرقمي، وتطوير المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات وكذلك توفير موارد أساسية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات البرمجية للمشاركات المتفوقات، هذا بالإضافة إلي تنظيم فعاليات للتشبيك والتوفيق بين المشاركات وأصحاب العمل في القطاع الخاص وربط أصحاب المصلحة لتعزيز التمكين.

WhatsApp Image 2024-12-13 at 9.23.28 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-13 at 9.23.28 PM

WhatsApp Image 2024-12-13 at 9.23.27 PM (2)

WhatsApp Image 2024-12-13 at 9.23.27 PM (1)

WhatsApp Image 2024-12-13 at 9.23.27 PM