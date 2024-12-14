المرصد السوري: قصف إسرائيلي على مستودعات صواريخ وراجمات في منطقة القلمون

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن قصفاعلى مستودعات صواريخ وراجمات في منطقة القلمون.

كما شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، قصفا استهدف معامل الدفاع في منطقة سفيرة جنوب شرقي حلب، جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت قناة الحدث الإخبارية، أن هناك قصف إسرائيلي استهدف الفوج 127 جنوبي مدينة السويداء، تزامنًا مع تحليق طيران عسكري متواصل في سماء السويداء السورية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مركز البحوث العلمية الزراعية في منطقة مصياف بريف محافظة حماة السورية.

وقال مدير المرصد السوري، أن الغارات الإسرائيلية منذ رحيل بشار الأسد وحتى اللحظة تعد نحو 400 غارة أدت لتدمير الترسانة العسكرية السورية.

كما أشار إلى أن إسرائيل قصفت قمة جبل قاسيون، وكان هناك قصف على مطار في السويداء والبحوث العلمية في مصياف أي أنه 9 مواقع منذ صباح أمس الجمعة.