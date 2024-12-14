جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، تزامنا مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت حي النصر بمدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وهاجم مستعمرون، سيارة لمواطنة في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وألحقوا بها أضرارا من خلال تحطيم زجاجها.