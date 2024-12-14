سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مركز البحوث العلمية الزراعية في ريف حماة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت مركز البحوث العلمية الزراعية في منطقة مصياف بريف محافظة حماة السورية.

وقال مدير المرصد السوري، أن الغارات الإسرائيلية منذ رحيل بشار الأسد وحتى اللحظة تعد نحو 400 غارة أدت لتدمير الترسانة العسكرية السورية.

وأشار إلى أن إسرائيل قصفت قمة جبل قاسيون، وكان هناك قصف على مطار في السويداء والبحوث العلمية في مصياف أي أنه 9 مواقع منذ صباح أمس الجمعة.

كما أعلن المرصد السوري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة استهدفت 6 مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.