بلد الوليد يزيد من أوجاع فالنسيا في الدوري الإسباني

تلقى فريق فالنسيا، مساء الجمعة، هزيمة جديدة في الدوري الإسباني، بالخسارة من مضيفه بلد الوليد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في افتتاح الجولة السابعة عشرة من مسابقة «لا ليجا».

تقدم بلد الوليد على فالنسيا بهدف في الدقيقة 20، أحرز أنور التهامي، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استحوذ فالنسيا على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، لكن دون جدوى أمام براعة حارس المنافس وخط دفاعه.

فالنسيا يتراجع للمركز الأخير في الدوري الإسباني

شهدت المباراة حالة طرد، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه خوانمي لاتاسا لاعب بلد الوليد في الدقيقة 78، بالرغم أنه حل بديلًا في الدقيقة 71.

بهذه الهزيمة، ازدادت معاناة فالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث بات مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

بتلك النتيجة، تذيل فالنسيا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، ليحتل المركز العشرين والأخير بعد خوضه 15 مباراة، بينما رفع بلد الوليد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ19.