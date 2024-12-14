دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يصارع الترجي على صدارة المجموعة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت ، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق السماوى للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب رادس يحافظ بها على صدارة ترتيب المجموعة في ظل الصراع مع الترجي التونسي.

ويمتلك بيراميدز 4 نقاط يتقاسم بها صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي بينما يمتلك ساجرادا ودجوليبا نقطة لكل منهما.

حكام مباراة الترجي وبيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

التدريب الأخير لفريق بيراميدز

واختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي قي دوري أبطال أفريقيا.

وجرى المران على استاد راس الرئيسي في العاصمة تونس، واستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، واطمأن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الهام.

وقبيل انطلاق المران عقد المهندس ممدوح عيد جلسة تحفيزية مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة، بينما أكد هاني سعيد على أن بيراميدز فريق كبير ولا يخشى أي منافس ولابد من إثبات ذلك بكل وضوح في أرض الملعب غدا.

وسمح نادي بيراميدز لوسائل الإعلام التونسية بالحضور لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الكاف، واكتفى الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بأداء تدريبات تأهيلية من الإصابة في ظل غيابهما عن اللقاء.