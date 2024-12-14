فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على حي النصر بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت حي النصر بمدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، تزامنا مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية.

ومساء أمس الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وهاجم مستعمرون، سيارة لمواطنة في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وألحقوا بها أضرارا من خلال تحطيم زجاجها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي، كما نشرت قناصتها في عدة أماكن، وداهمت قوة راجلة شوارع البلدة، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.