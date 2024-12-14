فهمي بهجت: عمليات الانتقام في سوريا مرفوضة ولا تتفق مع صحيح الدين

قال الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، إن دولة الاحتلال دمرت كل أسلحة الجيش السوري تقريبًا، واحتلت جزءًا جديدًا من الأراضي السورية، واعتدت على العلماء المتخصصين في المجال النووي.

وأضاف "بهجت"، خلال تقديمه برنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هيئة تحرير الشام حرقت مبنى المخابرات السورية، وعدد من المباني التابعة لأجهزة الأمن كنوع من الانتقام من الرئيس السابق بشار الأسد، والانتقام من التجاوزات الأمنية.

ولفت إلى أن أحمد الشرع "الجولاني" رئيس هيئة تحرير الشام هو من يسيطر الآن على الوضع في سوريا، وأعلن سابقًا عن أن الهيئة لن تنتقم، ورغم ذلك نشهد كل يوم عمليات انتقام بصورة مرفوضة، وبشكل لا يتفق مع الدين أو الإسلام.

وأوضح أن "الجولاني" لم يُعلق بأي كلمة على الاعتداءات الإسرائيلية على الجيش السوري، معقبًا: "ربنا يستر على سوريا، ونأمل أن تحتوي دمشق على حياة سياسية هادئة خلال الفترة المقبلة".