بوخلال يقود تولوز للفوز على سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

قاد المغربي زكريا بوخلال فريقه تولوز للفوز على سانت إيتيان بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على الملعب البلدي تولوز، في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين تولوز وضيفه سانت إيتيان، بعد استحواذ متبادل بين الفريقين.

زكريا بوخلال يسجل هدف فوز تولوز على سانت إيتيان

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاس ستاسين هدف تقدم سانت إيتيان على تولوز في الدقيقة 53، من صناعة دينيس أبيا.

وبعد مرور دقيقتين، نجح شافي بابيكا في تسجيل هدف التعادل لفريق تولوز، لتستمر هذه النتيجة حتى قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، ليحزر زكريا بوخلال هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة 85، ويفوز تولوز على سانت إيتيان بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، رفع تولوز رصيده إلى 21 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 13 نقطة في المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.