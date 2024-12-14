خبير: 65 مليار دولار فوائد خدمة الدين الخارجي الفترة الأخيرة

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة دفعت خلال الفترة الأخيرة ما يوازي 65 مليار دولار فوائد خدمة دين، وهذه رسالة إيجابية للعالم تُشير إلى حرص الدولة المصرية على دفع المستحقات المالية، مضيفًا أن تردي الأوضاع الاقتصادية يسود العالم، فالصين تُعاني من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، ولهذا قامت منظمة الأوبك بخفض الإنتاج للحفاظ على مستويات سعرية معينة.

وأضاف "شعيب"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العالم أجمع يمر بأزمات اقتصادية، وهذا يؤثر سلبًا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التضخم وصل في فترة من الفترات لـ40%، وانخفض اليوم لـ25% نتيجة السياسية النقدية للدولة المصرية من خلال رفع معدل الفائدة.

وأوضح أن نسبة عدد الشباب في مصر يمثلون 60% من عدد السكان، وهذا يُمثل طاقة هائلة من الممكن أن تنعكس إيجابيًا على الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الصناعة، وهذا واضح في إعادة افتتاح النصر للسيارات.

