بهدف رائع.. تورينو يفوز على إمبولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

خطف فريق تورينو فوزًا من مضيفه إمبولي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب كارلو كاستيلاني، في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي إمبولي وتورينو لهز الشباك.

هدف رائع من تشي آدامز في مباراة تورينو ضد إمبولي

وفي الشوط الثاني، سجل تشي آدامز لاعب تورينو هدفًا رائعًا في الدقيقة 70، من تسديدة من منتصف الملعب، مستغلًا تقدم حارس إمبولي، لتسقط الكرة في الشباك بطريقة مميزة.

بتلك النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة، يحتل بها المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتساوى في عدد النقاط مع إمبولي صاحب المركز الحادي عشر، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف.