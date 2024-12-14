يونس: المسلماني اتخذ خطوات لحل مشكلات صحفي مجلة الإذاعة والتلفزيون

قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، إن أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لحل بعض مشكلات صحفي مجلة الإذاعة والتلفزيون.

وكشف «يونس» في تصريحات لمحرري النقابة مساء اليوم الجمعة، أن الزيارة التي قام بها خالد البلشي نقيب الصحفيين، لمقر الهيئة الوطنية للإعلام لتهنئة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني بتوليه رئاسة الهيئة، لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية فقط وإنما دار خلالها نقاش حول سبل التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام، في بعض المشروعات الإعلامية حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك في أقرب وقت.

وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين أن خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون انضم للاجتماع الذي تم بين وفد النقابة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حيث قدم عدة مذكرات لشرح بعض مشكلات الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون.

وألمح يونس أن رئيس الهيئة الوطنية أبدى تفهما لمشكلة مستحقات صحفيي المجلة من البدل مؤكدا أن المشكلة في طريقها للحل.

كما قرر عقد اجتماع بحضور ممثلي الشؤون المالية والقانونية، ورئيس مجلّة الإذاعة والتلفزيون لبحث إيجاد حل قانوني ومالي لمشكلة حوافز الـ 50% التي توقف صرفها منذ سنوات، بالإضافة لإلغاء المطالبات بالمديونيات القديمة حول هذا الموضوع.

وأشار يونس إلى أن محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحافيين والمشرف على مشروع العلاج استعرض خلال الزيارة تجربة النقابة في تحديث منظومة العلاج مبديا استعداده لتقديم خبرات النقابة في هذا المجال.

