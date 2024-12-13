الموت يفجع نادي وست هام الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، وفاة حارس مرماه الشاب أوسكار فيرز عن عمر يناهز 15 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

كان أوسكار فيرز أحد أبرز المواهب الشابة في أكاديمية نادي وست هام، وشُخص بإصابته بورم خبيث في المخ في شهر أغسطس 2023، وخضع لعدة عمليات جراحية، لكن المرض انتصر عليه.

وفي بيانٍ مؤثر، أعرب مارك نوبل، المدير الرياضي لنادي وست هام، عن حزنه العميق لرحيل فيرز، مؤكدًا أنه كان محبوبًا من الجميع في النادي، ووصفه بأنه لاعب حقيقي وشاب رائع.

وقال نوبل: «لدي ذكريات رائعة عن لعب أوسكار في حديقتي، كان شابًا ودودًا وسعيدًا وحسن السلوك ومهذبًا، وكان لديه مستقبل مشرق أمامه، ومن المؤسف أن يُفقد في هذا السن».

أوسكار فيرز حارس مرمى وست هام الشاب

تأجيل مباريات أكاديمية وست هام

وتأثرًا بوفاة فيرز، قرر نادي وست هام تأجيل جميع مباريات الأكاديمية المقررة هذا الأسبوع، كبادرة احترام للاعب الراحل وعائلته.

وأكد نادي وست هام أنه سيبلغ الجماهير في الوقت المناسب بمعلومات حول خطط تكريم أوسكار فيرز، مشددًا على أنه لن ينسى أبدًا في قلوب عشاق النادي اللندني.