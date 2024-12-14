كنيسة أبي سيفين ببورسعيد تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

احتفلت كنيسة الشهيد ابى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد ، مساء اليوم بمرور ٢٥ سنة على تأسيس الكنيسة وصلاة أول قداس بها.

أقيم الاحتفال بمسرح الكنيسة بحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم ، ولفيف من كهنة الايبارشية.

وبدأ بالصلاة ثم عرض فيلم وثائقي لمراحل تأسيس الكنيسة ، إلى جانب عدد من الفقرات من بينها مجموعة من الترانيم.

واختتم الحفل بتكريم كهنة الكنيسة بجانب عدد من خدام ومؤسسين الخدمات المختلفة بالكنيسة، وتوزيع كؤوس للفائزين فى مهرجان الكرازة.