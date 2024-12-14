السيطرة على حريق كشك بالدقى

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بكشك فى منطقة الدقى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تلقي رئيس حي الدقي بلاغا يفيد نشوب حريق

بشارع الثمار بمنطقه مصطفي محمود أمام بنك التعمير والاسكان.

وعلي الفور انتقل قيادة الحي ، وتم إخماد حريق نتيجة ماس كهربائي في إعلان فانوس علي عامود إنارة ملاصق للكشك جدا نتج عنه حرق بورنيطه الكشك ونتيجه لوجود اسلاك وتوصيلات عشوائيه للاعلان المكشوف ، وجاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس محافظ الجيزة.

واصدر محمد مرعي رئيس حي تعليمات فوريه بالاتي ، تم اخطار الإعلانات والاناره والمتابعه بحصر كافه اللوحات الاعلانيه التي تشكل خطوره نتيجه للتوصيلات العشوائية او كونها مكشوفه وبالذات الملاصقه لكشك او شجره او مبني ، وتكليف الوكالات وشركات الإعلانات بضرورة الصيانه اللازمه والدوريه

كان ذلك بحضور محمد عبود نائب رئيس الحي وإدارة الاشغالات والاناره والمرافق والدفاع المدني ومباحث الدقي وتم علي الفور رفع جميع مخلفات الحريق من المكان بمعرفه هيئة النظافة .