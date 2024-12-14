اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بأسوان

يفتتح، صباح اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة أبيدوس لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين بالدولة، من بينهم الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وسفيرة الإمارات مريم الكعبي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الكهرباء، وفى مقدمتهم المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومن جانبها، أكدت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع أنه من المفترض أن يوفر مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان الطاقة الكهربائية النظيفة لنحو 256 ألف منزل.

وتقع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع من صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان وتعتبر أحد المشروعات القومية مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لإضافة 4500 من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 لعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

وتعتبر محطة أبيدوس جزءًا من استراتيجية مصر في تعزيز الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري (الفحم والنفط) ومصادر الطاقة التقليدية، وتهدف الحكومة إلى استخدام الطاقات المتجددة لتوليد حوالي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

وعلمت «البوابة نيوز» أنه على هامش افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، سيتم توقيع عقد بين شركة إمارتية وبين وزارة الكهرباء لإنشاء مشروع محطة رياح في منطقة «رأس شقير» بخليج السويس بطاقة مستهدفة 1000 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.

وتستهدف الشركة الإماراتية الانتهاء من مشروع رأس شقير بالربع الأول من 2026 كما تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر قريبًا في مصر.

يذكر أنه تم ربط قدرة محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء في شهر أكتوبر الماضي وذلك بعد قيام الشركة المنفذة للمحطة بإجراء كافة اختبارات الربط التي تمت جميعها بنجاح.