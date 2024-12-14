الإعلامي محمد عبد الرحمن: الجولان أرض سورية رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي محمد عبدالرحمن إن الجولان أرض عربية سورية قولا واحدًا لا نقاش فيه، هويتها عربية سورية حتى لو أغمض الجميع أعينهم وسدوا آذانهم عما يحدث في الجولان الآن وما سيحدث في المستقبل.

وأضاف خلال مقدمته في التغطية الخاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل وينتشر إلى ما هو أبعد من الجولان، فقد تخطى حدود محافظة درعا، ويوجد الآن في ريف دمشق، بل بات يبعُد عن دمشق العاصمة 23 كم فقط.

وتابع: «فرصة مجانية لم يكن يحلم بها نتنياهو ورفاقه بن جفير وسموتريتش، ما حدث اليوم هو أن سوريا نزع سلاحها بقوة إسرائيلية بعد تدمير 90% من ترسانتها العسكرية، في هذا العالم الذي نعيش فيه، لا يحترم أحد إلا القوي، فكيف إذا سلبت منك قوتك وإرادتك؟».

وواصل: «الحديث الآن في تل أبيب وفي الأوساط الإسرائيلية عن توسيع جيش الاحتلال المنطقة العازلة على ثلاث مراحل، سيمتد الوجود الإسرائيلي في سوريا من الحدود السورية اللبنانية بجبل الشيخ، وما أدراكم ما جبل الشيخ، حتى جنوب العاصمة دمشق، لتمتد دائريًا حتى غرب محافظة السويداء».