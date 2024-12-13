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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنشاء منافذ لبيع السلع المخفضة ببني مزار

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عقدت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار اجتماع مع التجار لبحث تفعيل إقامة منافذ بيع للسلع المخفضة بقرى المركز.

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتطوير وبناء الانسان 

وأكدت أن هدف المبادرة دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع.

 

حضر الاجتماع أحمد سليمان مدير ادارة التموين بالمركز وعدد من التجار .

 

والجدير بالذكر أن "مبادرة "بداية" مبادرة رئاسية لبناء وتطوير الانسان في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز