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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يواصل العمل على فتح الطريق الرئيسي لبلدة الخيام

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم، الجمعة، أن وحداته تواصل فتح الطريق الرئيسي لبلدة الخيام - مرجعيون بجنوب البلاد، والانتشار داخلها.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن وحدات من الجيش تعمل على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البيان "كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة".

وجددت قيادة الجيش اللبناني "تأكيد خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

الجيش اللبناني بلدة الخيام الخيام