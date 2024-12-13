بالصور .. سلمى الجزائرية تشدو بأغاني شادية ووردة ونجاة في دار الأوبرا

أحيت المطربة سلمى الجزائرية منذ قليل حفلا غنائيا بمعهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ، وذلك بمصاحبة فرقة شموع.

قدمت الفنانة سلمى الجزائرية الفاصل الاول من الحفل ، حيث شدت بالعديد من الأغاني الطربية لكبار نجوم الغناء المصري ، وأستهلت الحفل بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة شادية ، ثم قدمت أغنية "أهل الهوى" للفنانة وردة ، وأغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة.

فيما أحيى الفنان سعيد عثمان الفاصل الثاني من الحفل، وقدم باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ومحمد قنديل.

كانت سلمى الجزائرية قد أجرت العديد من البروفات بمصاحبة فرقة شموع خلال الأيام الماضية، منها بروفة داخل دار الأوبرا المصرية وبروفة أخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الدقي.

يشار إلى أن الفنانة سلمى الجزائرية كانت قد انتهت من تسجيل ألبوم غنائي خاص بأعمال المطربة الكبيرة وردة ، كما انتهت من تسجيل ألبوم خاص يضم العديد من أغنياتها، ومن المنتظر ان تحيي العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

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