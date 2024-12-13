ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي يوجه 100 مليار دولار لتمويل استثمارات الصحة والتعليم في 78 دولة

أجاي بانجا
أجاي بانجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعكف مجموعة البنك الدولي على توجيه ما يقارب من 100 مليار دولار ضمن التمويلات الميسرة الموجهة لدعم الاستثمارات في قطاع التنمية المستدامة وتعزيز التمويلات الخضراء للبلدان النامية.

وفقا لتصريحات صادرة عن أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي؛ والتي تضمنت جمع ما يقارب من 24 مليار دولار لتوفير الاحتياجات التمويلية للفئات الأولي بالرعاية حول العالم في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الوقت الحالي.

قال " أجاي" إن العالم يشهد العديد من التحديات المتلاحقة في ظل ارتفاع وتيرة الديون والصدمات المناخية والتي تتطلب المزيد من الجهود لتحقيق التنمية من المؤسسات المانحة وشركاء التنمية.

كشف " أجاي" عن استهداف توجيه تلك التمويلات لأكثر من 78 دولة حول العالم من البلدان التي تحتاج بشدة للتمويل، موضحا أن تلك الموارد سيتم توجيهها للاستثمار في عدة قطاعات مفصلية تتضمن التعليم والصحة والبنية التحتية لمواجهة التغييرات المناخية المحتملة.

البنك مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا التنمية المستدامة التمويلات الخضراء