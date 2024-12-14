حلم نهائي «إنتركونتيننتال».. الأهلي يخطط للثأر من باتشوكا للتتويج بكأس التحدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى مواجهة مصيرية في كأس إنتركونتيننتال عندما يواجه نظيره باتشوكا المكسيكى، فى السابعة مساء اليوم السبت، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، فى نصف نهائى بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، لتحديد الفائز بكأس التحدي، والمتأهل إلى مواجهة ريال مدريد فى النهائى.

ويدخل الأهلي مواجهة باتشوكا بدعم جماهيري كبير من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي العالمي وحصد كأس التحدي والتأكيد على قوة الفريق الأحمر بطل القارة السمراء.

كما يخوض الفريق الأحمر اللقاء بصفوف مكتملة بالقوة الضاربة بعد عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الإصابة وجاهزية جميع اللاعبين وسط حالة من التركيز لتحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى أول نهائي عالمي بعدما اكتفى الفريق بالمركز الثالث في كل النسخ التي شارك بها في مونديال الأندية بشكله القديم.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، بينما حجز فريق باتشوكا بطل كأس «الكونكاكاف»، بالفوز على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضى.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى،ة على التشكيل الذي يخوض به مواجهة باتشوكا بتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وامامه الرباعي يحيي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، والثلاثى الهجومى: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبوعلى.

قوة باتشوكا في مواجهة خبرة الأهلي



فى المقابل، يدخل فريق باتشوكا المكسيكى متسلحا بكتيبة من النجوم على رأسهم المهاجم المغربي أسامة الإدريسي، وتحت القيادة الفنية للمدرب جويليرمو ألمادا.

حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويدير الحكم الإيراني علي رضا فغاني المباراة كحكم ساحة، وهو الحكم الذى أدار مباراة مصر وتونس فى نصف نهائى كأس العرب ٢٠٢١ بقطر. ويساعد «فغانى» الأستراليان أنطون شيتينين وأشلى بيتشام كحكمى راية. بينما يتولى القطرى سلمان فلاحي مسئولية الحكم الرابع، ومواطنه خميس آل مرى حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الهولندى روب ديبيرينك.