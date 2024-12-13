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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك في هاكاثون المتحف المصري الكبير 2

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
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شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية في هاكاثون المتحف المصري الكبير في نسخته الثانية GEM Hackathon- 2nd Edition 2024.

وشملت المشاركة برنامج تدريبي لرفع وعي الشباب بتراثه فيما يخص الحضارة المصرية القديمة، وبناء قدرات الشباب في الإبتكار، حيث قدم فريق الطلاب المشارك من الجامعة فكرة لتحسين تجربة السائح من خلال تطوير Ramsis Photo Booth Kiosk؛ لصنع ذكريات تدعم السياحة بالمتحف، وتشجيع الزوار من مختلف الاجيال العمرية على زيارة المتحف المصري الكبير بالجيزة.

وقد أشادت لجنة التحكيم بأداء وفكرة فريق جامعة برج العرب التكنولوجية، مؤكدة على أنها فكرة إبتكارية تدعم غرض البرنامج التدريبي، مشيرين إلى أنها سوف تعمل على زيادة الجذب السياحي إلى مصر عمومًا وإلى المتحف خصوصًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، يولي اهتمامًا خاصًا للحضارة المصرية، والتي تنعكس في حرصه الدائم على مشاركة ابناءه الطلاب في جميع البرامج التدريبية المنوطة بها، إيمانًا منه بان مصر تبنى بايدي ابنائها، وأنهم هم المستقبل الذي تستقر عليه اعمدتها.

يذكر أن جامعة برج العرب هي الجامعة التكنولوجية الوحيدة التي قذ شاركت في هذا البرنامج التدريبي، والذي تم عقده خلال يالفترة من يوم ٣ وحتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، تبعه المعسكر الختامي خلال يومي ١٠ ـ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ يشمل المبيت بالمتحف.

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