مروحيات وأنظمة دفاع جوي .. «واشنطن بوست» : روسيا تفكك معداتها العسكرية في سوريا

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تعليقا على صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، إن روسيا فككت أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تابعت الصحيفة الأمريكية، أن صور أقمار اصطناعية، تظهر إرسال روسيا طائرات شحن إلى سوريا لسحب معدات ثقيلة.

وأكدت، أن روسيا تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا وتفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي.

في السياق ذاته، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن القوات الروسية غادرت نقاط تمركزها في مختلف المناطق السورية، باتجاه قاعدة «حميميم».

في سياق آخر، نقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر روسية وسورية، قولها إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها، بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك، ومشكلات تتعلق بالدفع.

وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما.

كان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن في يوم 8 ديسمبر الجاري، سقوط نظام بشار الأسد، عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.

وبث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حث فيه الشعب السوري، على ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة، وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة حتى يتم تسليمها رسميًا.