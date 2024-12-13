أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية : كلنا أمل أن نظل متكاتفين في تلك الفترة الصعبة

وجهت الدكتور ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، الشكر لقيادات الحزب، لاختيارها أمينا للحزب بالمحافظة، مشيرة إلى أن الأحداث التي يمر بها العالم خاصة المنطقة العربية، دفعتها لتكون عامل فعال ومؤثر في مجتمعها

وأشارت إلى المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية على جميع المحاور الاستراتيجية، فإذا نظرنا إلى الجنوب نجد السودان المشتعل، وفي الشمال ليبيا وما تشهده من تطورات وشرقا هناك تهديد على مرأى ومسمع من الجميع.

جاء ذلك في كلمتها بندوة الحزب بمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع "قطار التوعية" الذي انطلق من محافظة الإسكندرية،اليوم حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت في هذا الإطار برنامجا توعويا

جاء ذلك بحضور قيادات حزب الاتحاد؛ يتقدمهم الأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة ودكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.

وقالت "الهلباوي"، إن المنطقة لم يعد بها سوى الجيش المصري وكلنا أمل أن نظل متكاتفين في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها مصر، مضيفة: "نتمنى أن نكون مدركين لهذه الخطورة ".

وأضافت أنها عندما تكون في موقع ما، تكون حريصة على أن تؤدي عملها بكل فاعلية لتغير الواقع المحيط، مشيرة إلى ضرورة النزول لكل المناطق التي تحتاج الدعم ومنها العشوئية والمناطق الفقيرة للنهوض بأهلها وأسرها.

وشددت أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية على ان التواجد المجتمعي مهم في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.