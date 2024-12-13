حازم حسني يطمئن على مستقبل الرماية من نادي الصيد بالإسكندرية لإعداد جيل جديد

في زيارة هامة لنادي الصيد المصري فرع الإسكندرية، التقى اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، المهندس محمد السيد عبد السلام عشرة رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عزمي محيلبة وأبطال مصر عزمي وعبدالعزيز محيلبة.

تهدف الزيارة إلى تنسيق الجهود للعمل خلال الفترة القادمة واستعداداً لبداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى مناقشة سبل إعداد جيل جديد من الرماة في تخصصات ضغط الهواء والخرطوش.

شهد اللقاء تبادل الآراء والأفكار البناءة لتعزيز رياضة الرماية وتطويرها في الإسكندرية.

وأكد حسني أهمية تطوير مهارات الشباب في هذه الرياضة، مشدداً على دور الاندية في دعم الرماة الناشئين وتوفير البيئة المناسبة للتدريب، وعلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الموسم الجديد وتحقيق طفرة نوعية في رياضة الرماية المصرية .

كما شدد على ضرورة إعداد جيل جديد من الرماة قادر على المنافسة في تخصصات ضغط الهواء والخرطوش وتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب حسني عن تفاؤله بشأن مستقبل الرماية في مصر، مؤكداً استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنادي وللرماة الناشئين.