الناقدة شاهندة محمد علي: إعادة إنتاج الأعمال الفنية القديمة يضر صناعة السينما

تري الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، أن فكرة إعادة إحياء الأعمال الفنية، أو الذهاب إلى أعمال إنتاج أجزاء من الأعمال السينمائية، هو شيء غير صحي لصناعة السينما، والعملية الإنتاجية وعلى مستوى الأرشيف الفني أيضاً.

وتابعت الناقدة الفنية شاهندة محمد علي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه في إعادة إحياء الأعمال مرة أخرى، تكون المقارنة شبه محسومة للعمل الأول، وذلك لارتباط الجمهور بحالة العمل وأبطاله والأحداث التي علقت بذهنه، وخاصةً لو كانت الأعمال لفنان بحجم وكاريزما الزعيم عادل إمام.

وتساءلت «علي»: «لماذا نلجأ للإنتاج أعمال أجزاء في السينما أو إعادة إنتاج الأعمال مرة أخرى سابقة العرض، ولا نستغل تلك التكلفة الإنتاجية، في صناعة أعمال جديدة ونقوم بالتجديد، وتقديم رسائل مجتمعية تُفيد الجمهور وتفيد الصناعة وتخدم الأفكار الجديدة التي يعيشها كل جيل بشكل مستقل».

واختتمت حديثها بقولها، إن تلك الأعمال حتى لو حققت أرباحا على مستوى شباك التذاكر السينمائي، إلا أنها لا تضيف قيمة فنية على مستوى الصناعة.