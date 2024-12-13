حزب الاتحاد: تعيين ماجدة الهلباوي أمينا للإسكندرية في إطار حرصنا على تمكين المرأة

أعلن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، تعيين الدكتورة ماجدة الهلباوي أمينا لمحافظة الإسكندرية، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمينا مساعدا ود. أشرف زهران أمين التنظيم ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة الحزب بمحافظة الإسكندرية التي تأتي في إطار مشروع "قطار التوعية" الذي انطلق من محافظة الإسكندرية،اليوم حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت في هذا الإطار برنامجا توعويا تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية .



وقال "صقر"، إن الدكتورة ماجدة الهلباوي، شخصية عامة مرموقة، وشرف للحزب أن تنتسب إليه بعد مشاورات ولقاءات عديدة، مشيرًا إلى أنها إضافة قوية للحزب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تعيين الدكتورة ماجدة الهلباوي، يأتي في إطار تمكين المرأة وهو توجه الدولة، فضلا عن كونها قيادة سياسية حقيقية يجب أن تتبوأ مكانة تستحقها وتليق بها.

يأتي ذلك بحضور قيادات حزب الاتحاد؛ والأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة ودكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.