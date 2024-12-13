حزب الاتحاد يفتتح مقرًا جديدا لأمانة الإسكندرية

افتتح حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، مقرًا جديدًا لأمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش إطلاق برنامج الحزب "قطار التوعية".

جاء ذلك بحضور أمين المحافظة، الدكتورة ماجدة الهلباوي، وقيادات حزب الاتحاد؛ يتقدمهم الأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة ودكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.

وقال المستشار رضا صقر، إن تلك الخطوة تأتي في إطار مستهدفات الحزب لتوسيع قاعدته التنظيمية والجماهيرية بالمحافظات، وربطها بالأمانة العامة للحزب بالقاهرة، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تأتي في مقدمة المحافظات التي أسس الحزب أمانة وقاعدة بها، وهي مستمرة بقوة أكبر في ظل تولي د. ماجدة الهلباوي المسؤولية.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة الهلباوي، إنها تحمل الكثير من الأهداف والرؤى التي تتوافق مع رؤية الحزب، للعمل سويًا لتحقيقها على الأرض، وفي مقدمتها توسيع قاعدة الحزب وزيادة أنشطته وفعاليته وربطها باحتياجات الشارع، معربة عن تطلعها للعمل معا لخدمة أهداف الحزب والمواطن.

انطلق برنامج حزب الاتحاد “قطارالتوعية” من محافظة الإسكندرية، حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت في هذا الإطار برنامجا ثقافيا مميزا تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي.

اشتمل البرنامج ندوة جماهيرية التقى فيها الجمهور السكندري مع رموز حزب الاتحاد ومثقفيه وقاداته من السياسيين، في حوار مفتوح حول «تحديات الوطن الداخلية والخارجية، وطريق مصر للعبور نحو المستقبل».

تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد كان قد دشن في وقت سابق مبادرة “مشروع الوعي” والتي نظم في ضوءها العديد من الندوات التي استضافت كبار السياسيين والمحللين الدوليين والبرلمانيين. حيث ناقش الحزب القضايا التي تتماس مع الشارع المصري وكذلك القضايا التي ترتبط بالأحداث الإقليمية.