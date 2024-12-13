الصين والولايات المتحدة تمددان اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي 5 سنوات أخرى

وقعت الصين والولايات المتحدة اليوم الجمعة على بروتوكول لتعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اتفق البلدان على تمديد الاتفاقية لخمس سنوات إضافية.

يعود هذا الاتفاق بين الحكومتين إلى عام 1979، وتم تمديده بانتظام لخمس سنوات طوال العقود الماضية، وكان آخر تمديد له في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب. إلا أنه لم يُجدد العام الماضي.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الاتفاق الجديد يتضمن تعديلات ومراجعات شاملة، أبرزها تعزيز أمن الباحثين، ووضع آلية لتسوية الخلافات، بالإضافة إلى مبدأ تبادل المعلومات بشكل آمن. كما ينص الاتفاق على حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما اعتبره المسؤول “إطارًا قويًّا لضمان الأمن القومي في أي تعاون علمي مع الحكومة الصينية”.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق، الذي استغرق أشهرًا من المفاوضات، يمثل خطوة مهمة في ظل التوترات المستمرة، حيث يسعى البلدان لتخفيف حدة التصعيد وضمان قنوات تواصل فعالة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.