رئيس حزب الاتحاد: الأوضاع الراهنة توجب الالتفاف حول القيادة السياسية والتصدي للشائعات

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن 2025 عام مهم جدا على المستوى السياسي والاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى به، كما يمثل أهمية في ضوء ما يدور حولنا من أوضاع وصراعات توجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية والوطن لتحافظ على مكتسبات الوطن، لأننا بدونه لن يكون لنا وجود، والجميع يرى الأحداث التي تدور حولنا.

جاء ذلك في كلمته بندوة الحزب بمحافظة الإسكندرية التي تأتي في إطار مشروع "قطار التوعية" الذي انطلق من محافظة الإسكندرية،اليوم حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت في هذا الإطار برنامجا توعويا تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية .

حضر الندوة قيادات حزب الاتحاد؛ يتقدمهم الأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة ودكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن نتحمل رغم المعاناة، لأن هذا وطننا وبدونه وضعنا سيكون سيء للغاية، لذلك شعار الحزب هو "الوطن والمواطن"، ويقوم على أساس الحفاظ على الوطن والحفاظ على مكتسبات المواطن داخل الدولة.

وأضاف : "لذلك مشروعنا القومي هو مشروع الوعي الوطني، حيث أطلقنا هذا المشروع قبل 4 أشهر ونظمنا سلسلة ندوات تحدثنا فيها عن كل شيء متعلق باستقرار الدولة المصرية وموضوعات متعلقة بالتشريعات التي تهم الشارع مثل العمل والإيجار القديم والإجراءات الجنائية".

وأوضح صقر أن مشروع الوعي، يهدف لمواجهة الشائعات القادرة على هدم الدول، مؤكدا أنه يجب أن نحافظ على وطننا وبلدنا لأنها مستقبلنا.

واختتم انه في ضوء ذلك أطلقنا قطار التوعية، من محافظة الإسكندرية بعد تدشين أمانة جديدة بفكر جديد وبقيادة امرأة لها ثقلها السياسي والمجتمعي.