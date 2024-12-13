تنسيقية شباب الأحزاب تختتم فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي بأسوان

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي التي أقيمت في محافظة أسوان، تحت رعاية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أقيمت فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي تحت رعاية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحافظة أسوان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة كيما، بمشاركة نحو 1000 من الشباب من مصر و 10 دول أفريقية، في حدث يعكس عمق التعاون المصري الأفريقي.

وشملت الفعاليات أنشطة رياضية وثقافية تضمنت تنظيم ماراثون رياضي شارك فيه 1000 من الشباب من مصر وأفريقيا، وإقامة دورة كرة قدم خماسية، ومعرض للحرف اليدوية شارك فيه حرفيون من مصر وأفريقيا.

وعلى هامش فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي، تم تفقد الاستعدادات لافتتاح الوحدة الصحية بقرية غرب سهيل النوبية بصحبة وكيل وزارة الصحة، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، حيث تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب لتطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية، بهدف توفير خدمات طبية حديثة لأهالي القرية، فضلا عن عمل معاينة لتركيب ماكينة ATM بقرية هيسا النوبية بالتعاون مع فريق من البنك الأهلي، لتلبية احتياجات سكان المنطقة الذين يعانون من عدم وجود ماكينة صراف آلي بناءً على طلب مقدم من النائبة، وزيارة لمصنع كيما لبحث سبل التعاون وتطوير المصنع.

وشهدت الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في نجاح الفعالية، من بينهم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وشركة كيما، والفنان النوبي الراحل أحمد عثمان، صاحب فكرة نقل معبدي فيلة وأبو سمبل.

و أعربت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخرها الكبير بتنظيم هذه الفعالية التي تُبرز أسوان كمنارة للتعاون المصري الأفريقي، مشيدة بدور الشباب في تعزيز أواصر التعاون بين شعوب القارة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما شهدت الفعالية احتفالية كبرى بحضور شخصيات بارزة، من بينهم: اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة رئيسة منظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط، وحضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وممثلين عن شركة كيما، والسفير السوداني بالقاهرة، والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة، وشباب وقيادات من ١٠ دول أفريقية، منها السودان ومالي وبوركينا فاسو وتوجو.

وحضر من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعادل حمدي منيب، ومازن شقوير، عضواً بالتنسيقية.