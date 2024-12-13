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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل التجهيزات النهائية لاستضافة أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

أولمبياد المحافظات
أولمبياد المحافظات الحدودية
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في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية, بدعم الرياضة في المحافظات الحدودية وتعزيز التنمية المجتمعية في هذه المناطق.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, وفي إطار استعدادات الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بتنظيم أولمبياد المحافظات الحدودية، النسخة الخامسة مطلع العام القادم 2025، قام وفد من الوزارة بمتابعة التجهيزات النهائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

و قامت اللجنة بمراجعة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء, لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والبنية التحتية لاستقبال المشاركين في كافة الفعاليات والمسابقات .

كما تابعت اللجنة تجهيز الملاعب والصالات الرياضية وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الحدث الرياضي الكبير.

ويهدف الأولمبياد إلى تشجيع شباب المحافظات الحدودية على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والتلاحم الوطني.

يشارك في هذا الحدث عدد كبير من الشباب من مختلف المحافظات الحدودية، مما يعكس التنوع الثقافي والرياضي في مصر.

يُذكر أن أولمبياد المحافظات الحدودية يُعد حدثًا سنويًا تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية ودمج شبابها في الأنشطة الوطنية، بما يعزز من دور الرياضة كأداة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

أولمبياد المحافظات الحدودية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية