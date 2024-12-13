قلق يصيب أهالي قرية بالمغرب بعد انبعاث دخان مصحوب برائحة كريهة

رصد سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب ظاهرة غريبة تتمثل في خروج "دخان بلا نار" من الأرض ما أثار قلقهم مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مغربية مجموعة من سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وهم يتحدثون عن الظاهرة المثيرة للقلق والمتمثلة في انبعاث دخان مصحوب برائحة كريهة "تشبه الكبريت" من ثقوب متفرقة وفجوات غامضة في الأرض

الظاهرة التي لم يتم تحديد مصدرها، أثارت ردود فعل متباينة بين سكان دوار سيدي أحمد بن ابراهيم، التابع إداريا لجماعة سيدي عيسى بن علي، حيث يعبر البعض عن قلقهم الشديد من تأثيرات هذه الغازات على صحتهم وحياتهم اليومية، بينما يعزو آخرون الظاهرة إلى تغيرات في التضاريس الجغرافية.

هذا وينتقد السكان إهمال السلطات المحلية في التعامل مع الظاهرة

التي لم يتم تحديد مصدرها، أثارت ردود فعل متباينة بين سكان دوار سيدي أحمد بن ابراهيم، التابع إداريا لجماعة سيدي عيسى بن علي، حيث يعبر البعض عن قلقهم الشديد من تأثيرات هذه الغازات على صحتهم وحياتهم اليومية، بينما يعزو آخرون الظاهرة إلى تغيرات في التضاريس الجغرافية.