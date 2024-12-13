محافظة مطروح تحذر المواطنين من شراء أو بيع أراضي شمس الحكمة وحبلى

أصدرت محافظة مطروح، اليوم الجمعة بيانا، أهابت فيه بالمواطنين بعدم التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الواقعة في منطقتي شمس الحكمة وحبلى جنوب مسار الطريق السريع، مؤكدة أنها أراضي أملاك دولة تم تخصيصها حصريًا لأهالي رأس الحكمة الذين تم تعويضهم داخل منطقة المشروع.

وأكدت المحافظة أنها تخلي مسؤوليتها بالكامل عن أي عقود بيع أو شراء تتم بالمخالفة لهذا القرار، مع التشديد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونفت صحة أي تصريحات أو أخبار يتم تداولها خلافًا لهذا البيان الرسمي، داعية الجميع لتحري الدقة والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.