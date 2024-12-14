منها «ارتفاع ضغط الدم».. استشاري يكشف أسباب الموت المفاجئ في سن الشباب وكيفية الوقاية منه

يوسف صلاح.. شاب فى الثلاثينات من عمره هو صحفى موهوب وطموح ونشيط، زميل لنا فى «البوابة نيوز» فوجئنا بوفاته الثلاثاء الماضي؛ بسبب ارتفاع مفاجىء في ضغط الدم.. رحمه الله.. وكل عدة أيام نجد شاب أو فتاة في ريعان شبابهم يموتون فجأة بنفس السبب تقريبا أو لسبب آخر مثل وفاة الملحن محمد رحيم بأزمة قلبية منذ شهر وهو شاب فى بداية الأربعينات.

ما السر ؟

تعتبر ظاهرة الوفاة المفاجئة في سن الشباب من أكثر القضايا الصحية إثارة للقلق في العصر الحديث، ما السر وراء الموت المفاجئ في سن الشباب؟، ففي الوقت الذي يتوقع فيه الجميع حياة طويلة وصحية، يفجع المجتمع بفقدان شباب أصحاء دون سابق إنذار، يهدف هذا التحقيق إلى تسليط الضوء على أبرز الأسباب الطبية التي تقف وراء هذه الظاهرة، وذلك بهدف رفع الوعي العام بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

أسباب الموت المفاجئ في سن الشباب

من جانبه قال إيهاب مكين استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية نخلة لـ«البوابة نيوز» - كلية الطب - جامعة عين شمس: على الرغم من أن الموت المفاجئ قد يبدو ظاهرة غامضة، إلا أن الأبحاث الطبية قد حددت عددًا من الأسباب الرئيسية التي تساهم في حدوثه لدى الشباب، ومن أبرز هذه الأسباب: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

ويكمل: "وأخطرها اضطرابات ضربات القلب، حيث تعتبر اضطرابات ضربات القلب مثل الرجفان البطيني من أبرز أسباب الوفاة المفاجئة، حيث تؤدي إلى توقف القلب عن العمل فجأة، وكذلك تضخم عضلة القلب فيؤدي تضخم عضلة القلب إلى ضعفها وعدم قدرتها على ضخ الدم بكفاءة، مما يزيد من خطر حدوث الوفاة المفاجئة، وخلقيا يولد البعض بتشوهات الشرايين التاجية وقد تتسبب تشوهات الشرايين التاجية في نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، مما يؤدي إلى النوبات القلبية المفاجئة، وتجلط الأوعية الدموية".

نصائح للشباب لتجنب الموت المفاجئ

الموت المفاجئ هو حدث مؤسف وغير متوقع، وغالبًا ما يكون ناجمًا عن مشاكل في القلب، لحسن الحظ، هناك العديد من الخطوات التي يمكن للشباب اتخاذها لتقليل خطر حدوثه. إليك بعض النصائح الهامة:

نمط حياة الصحي

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد سعيد الجمال لـ«البوابة نيوز» أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة - جامعة الأزهر: إن نمط حياة الصحي والتغذية المتوازنة فتناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة وممارسة الرياضة بانتظام واستهدف 30 دقيقة على الأقل من المشي أو التمارين المعتدلة معظم أيام الأسبوع والحفاظ على وزن صحي، حيث السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوم الكافي فيجب أن تحصل على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، وإدارة الإجهاد فعليك أن تمارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا لتهدئة الأعصاب والاستمتاع بالهدوء الروحى للقضاء على السموم فى الجسم.

فحوصات طبية دورية

وأشار إلى أن قياس ضغط الدم والكوليسترول مهم جدا؛ لأن الفحوصات المنتظمة تساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل، وفحص القلب خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، والفحص البدني المنتظم الذي يساعد في الكشف عن أي علامات مرضية مبكرة.

وتابع: "يجب كذلك تجنب العادات الضارة مثل الإقلاع عن التدخين الذى يضر القلب والأوعية الدموية والحد من الكحول، والتقليل حتى التوقف عن شرب الكحول بكميات كبيرة لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتجنب المخدرات نهائيا؛ لأن المخدرات لها آثار ضارة على القلب والجهاز العصبي والسيطرة على الأمراض المزمنة مثل: مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم الحفاظ على مستوى السكر وضغط الدم تحت السيطرة، وكذلك ضرورة الفحص المنتظم للسكري، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو لديك تاريخ عائلي من السكري، وعموما يجب عليك استشارة طبيبك ونصيحة إضافية يجب علينا تعلم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) قد يكون مفيدًا في حالة الطوارئ".