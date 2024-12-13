متحدث الخارجية يوضح موقف مصر من التوغل الإسرائيلي في سوريا.. فيديو

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك 4 عناصر أساسية تشكل الموقف الرسمي بشان أحداث سوريا، لافتا إلى أن مصر ترى ضرورة احترام وحدة وسلامة سوريا.

وأشار خلاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحركات لبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة دون تدخلات خارجية.

وشدد على أن سوريا تحتاج إدارة العملية الانتقالية بحنكة، من خلال مشاركة كل الشركاء الدوليين لإعادة إعمار سوريا وإعادة المواطنين لبلادهم، وتحقيق الأمن والاستقرار للدولة السورية.

وعلق متحدث الخارجية قائلا: نتابع باهتمام كبير التغير السياسي الذي تشهدة سوريا، التي تجمعها علاقات تاريخية بمصر، واللتان كانتا دولة واحدة، وحاربتا العدو الصهيوني في حرب اكتوبر 1973.

وصرح تميم خلاف بأن هناك رغبة مصرية صادقة في مساعدة سوريا بتلك المرحلة العصيبة والخروج من الأزمة، خاصة أن مصر عبرت عن موقفها بإدانة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة وقصف القواعد العسكرية السورية.

واختتم خلاف: هناك تحركات دولية في مجلس الأمن من أجل صدور قرار يوجب إسرائيل بوقف ما تقوم به في الأراضي السورية، ومصر تتحرك في مسارها الإقليمي بالجامعة العربية.



