العراق: لن نسمح لداعش أن تعبر حدودنا

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية مع التحالف الدولي، جاهزة لتنفيذ ضربات ضد أي تحركات إرهابية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي: "تواصلنا لم ينقطع مع الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا"، مبينًا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، إلى بغداد اليوم، أكدت أن أمن العراق محافظ عليه، ولا يتم السماح لأي خرق.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أشاد بدور الحكومة العراقية بالتهدئة في المنطقة، منوهًا إلى أن التحالف الدولي ما زال قائماً في العراق، وأنها قامت بـ75 ضربة ضد داعش الإرهابي.

وأكد «العوادي»، أنه لا يمكن السماح لداعش وأي تنظيم متطرف أن يعبر إلى الحدود، ولا يمكن تجاوز وجهة النظر العراقية بما يحصل في سوريا.

ونفى، تدخل الحكومة العراقية عسكريًا في سوريا، مشددًا على أن العراق لا يمتلك مشاريع منفردة بما يخص سوريا أو دعم أي جماعة أو جهة سياسية.

ونوه إلى، أن هناك اتفاقًا عربيًا إقليميًا دوليًا، بعدم السماح لأي نوع من أنواع التطرف، أن تنقل الأزمات لخارج سوريا.